O presidente do grupo do BM, David Malpass, e a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. EFE/Arquivo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) anunciaram nesta terça-feira que a próxima reunião entre representantes dos órgãos, marcada para abril, será feita à distância, devido aos temores da expansão global da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus.

"Dada a crescente preocupação de saúde relacionada com o vírus, as direções do FMI e do BM, assim como os respectivos diretórios executivos, entraram em acordo para implantar um plano conjunto para adaptar a 'Assembleia de Primavera' para um formato virtual", aponta comunicado conjunto assinado por Kristalina Georgieva, do FMI, e David Malpass, do BM.