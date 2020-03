A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira, em Washington. EFE/ERIK S. LESSER

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta quarta-feira que a epidemia de coronavírus demanda uma resposta coordenada e que o crescimento econômico ficará abaixo dos 2,9% de 2019.

"O choque é incomum na medida em que afeta tanto a oferta como a procura. É uma séria ameaça à economia global", explicou a líder do órgão, em entrevista coletiva concedida junto com o presidente do Banco Mundial, David Malpass.