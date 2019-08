O Programa Mundial de Alimentos (PMA) fez nesta quarta-feira um pedido de emergência para o Zimbábue no valor de US$ 331 milhões, a fim de prevenir a insegurança alimentar que mais de 5 milhões de pessoas podem enfrentar no começo de 2020 por causa da seca.

"Estamos falando de pessoas que realmente caminham para a inanição se não ajudarmos", afirmou em comunicado o diretor-executivo desta agência da ONU, David Beasley, que informou também que o número atual de zimbabuanos em risco de crise de fome é de 2,5 milhões.