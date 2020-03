Membros do exército venezuelano durante exercícios militares em Maracaibo (Venezuela). EFE/Arquivo

As forças armadas da Venezuela garantiram nesta sexta-feira que seguem leais ao governo do presidente Nicolás Maduro, um dia depois dos Estados Unidos anunciaram processo contra o chefe de governo e outras 14 personalidades do movimento chavista por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e terrorismo.

Através de um comunicado lido pelo Comandante Estratégico Operacional, o almirante-em-chefe Remigio Ceballos, acompanhando de comandantes das cinco corporações que integram as forças armadas, os militares deixaram claro o "compromisso inquebrável" com o mandatário e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, entre outras lideranças.