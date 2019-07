Com fortes chuvas em Louisiana (EUA), a tempestade tropical Barry se aproxima lentamente do litoral do estado, onde os meteorologistas estimam que deve tocar terra na noite desta sexta-feira como primeiro furacão da temporada no Atlântico e que causará intensas inundações e ressaca.

Com ventos sustentados de 85 km/h, o fenômeno se movimenta lentamente a 7 km/h, segundo o mais recente comunicado do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês).