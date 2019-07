Chuva no Paquistão em foto de 2013. EPA/RAHAT DAR

Pelo menos 22 pessoas morreram, outras cinco ficaram feridas e cerca de 150 casas foram destruídas por uma enchente provocada pelas fortes chuvas da monção no norte do Paquistão, informou hoje à Agência Efe uma fonte oficial.

As inundações ocorreram ontem à noite após as fortes chuvas quedas na cidade de Leswa, no vale de Neelum, disse Mohammed Khalid, porta-voz da Autoridade de Desastres de Caxemira, região onde ocorreram os fatos.