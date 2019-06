Uma comissão independente de especialistas, criada a pedido da Igreja Católica da França, recopilará a partir desta segunda-feira, e pelo período de um ano, testemunhos de pessoas que tenham conhecimento de abusos sexuais cometidos contra menores por parte de membros da instituição desde 1950.

"Em primeiro lugar, trata-se de medir a magnitude do fenômeno porque não temos um enfoque global no plano quantitativo, e no plano qualitativo não dispomos de um conhecimento suficiente dos mecanismos que conduziram aos abusos, o que pôde favorecer em alguns casos uma cultura do abuso", explicou o presidente da comissão, Jean-Marc Sauvé.