O diretor-geral de saúde da França, Jérôme Salomon, informou nesta quinta-feira pela primeira vez que entre as vítimas do novo coronavírus no país até agora, 884 morreram em asilos.

Salomon disse que o número de mortes em residências para pessoas da terceira idade é parcial porque nem todas as casas enviaram os seus dados. Há ainda 14.638 casos confirmados ou suspeitos da doença nesses espaços, além das 59.105 pessoas infectadas por todo o território francês.