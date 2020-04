O primeiro-ministro da França, Édouard Philippe, anunciou nesta terça-feira que todos os estabelecimentos comerciais do país, com exceção de bares e restaurantes, poderão reabrir a partir de 11 de maio, data marcada para o início do relaxamento das medidas contra a Covid-19.

O chefe de governo fez a afirmação durante audiência na Assembleia Nacional, em que explicou que as aulas serão retomadas de forma progressiva, e que as lojas que voltarem a funcionar, deverão limitar o número de pessoas no interior e garantir distância de um metro entre elas.