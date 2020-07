O Ministério da Saúde da França anunciou nesta sexta-feira que nas últimas 24 horas foram reportados mais 1.346 casos do novo coronavírus, além de um leve aumento nas internações devido à Covid-19, doença que até agora matou 30.265 pessoas no país.

As autoridades informaram que na última semana realizaram 527 mil testes diagnósticos com uma taxa positiva de 1,5%, entre 22 e 28 de julho. Além disso, 5.298 pessoas permanecem no hospital após terem sido contagiadas, 152 a mais que ontem, das quais 371 estão em unidades de terapia intensiva - um aumento de 16 pacientes em relação à véspera.