A França reportou 2.288 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, número que, segundo a Direção-Geral de Saúde, confirma um aumento da circulação do coronavírus SARS-CoV-2 no conjunto do território, principalmente entre os jovens adultos.

O balanço divulgado na quinta-feira havia indicado 1.604 novos casos. No acumulado da semana, cerca de 9.300 casos foram confirmados.