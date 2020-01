A França, Reino Unido e Alemanha pediram nesta segunda-feira ao Irã que "retorne em total conformidade com seus compromissos" do acordo nuclear de 2015, depois que Teerã anunciou ontem que deixará de cumprir as limitações impostas ao seu programa atômico.

Em um comunicado conjunto, o presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e a chanceler alemã Angela Merkel também apelaram às autoridades iranianas para que "se abstenham de qualquer ação violenta ou proliferativa".