A Direção Geral de Saúde da França informou nesta sexta-feira que mais 28 mortes foram registradas no país, elevando o total para 29.374 desde o início da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Hoje, segundo os dados oficiais, são 11.124 pessoas internadas com a infecção, sendo que 879 estão em unidades de terapia intensiva, 24 a menos do que ontem.

De acordo com as informações do Ministério da Saúde, o relaxamento "prudente e progressivo" das medidas de confinamento, se traduzem em uma evolução favorável da epidemia no território, apesar da crise ainda não ter terminado.

"Para evitar um novo surto e limitar o perigo de focos com riscos de difusão comunitária, permaneçamos vigilantes e a apliquemos as medidas de proteção e higiene", apontou a pasta.

O vírus segue circulando no país, segundo as informações do Ministério. Ao todo, foram registrados 218 focos de contágio em todo o território, desde o fim das medidas de confinamento, sendo que 92 já estão inativos. Por outro lado, oito surgiram nas últimas 24 horas.