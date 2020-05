Há 26.283 pessoas internadas no país por coronavírus, 551 a menos que no relatório de ontem, enquanto 4.019 estão em unidades de terapia intensiva. EFE/Christophe Petit Tesson

A França registrou nesta quinta-feira 289 novas mortes por coronavírus, chegando a um total de 24.376 desde o começo da pandemia, segundo informações do Ministério da Saúde, que destacou que boa parte da tensão em relação à crise sanitária está no nordeste do país.

Entre todos óbitos por Covid-19 notificados até agora, 15.244 aconteceram em hospitais, enquanto 9.132 ocorreram em asilos e casas de recuperação.