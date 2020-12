A França registrou nesta quinta-feira mais 19.927 casos de infecção pelo novo coronavírus e 251 mortes por Covid-19, de acordo com informações publicadas no site do governo do país.

O boletim de hoje indica uma queda no contágio, depois do alarme gerado pelos 26.457 positivos que constaram no balanço de ontem. Na terça-feira, a quantidade de casos havia sido de 11.395.