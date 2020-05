A França anunciou nesta quarta-feira ter registrado mais 278 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o número total no país para 25.809.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde local, 16.237 óbitos aconteceram em hospitais, sendo 177 a mais do que ontem, enquanto outras 9.572 aconteceram em asilos e centros de acolhimento, 101 de acréscimo na comparação com a véspera.