O governo informou que, desde que a pandemia chegou à França, no início de março, 95.601 pessoas passaram pelos hospitais do país e 55.782 receberam alta. EFE/JULIEN DE ROSA

A França ultrapassou 26 mil mortos por Covid-19 nesta sexta-feira, após registrar 242 óbitos nas últimas 24 horas, segundo informou o Ministério da Saúde.

Os hospitais franceses têm atualmente 22.724 pessoas internadas com a doença, das quais 2.868 estão em terapia intensiva, 93 a menos do que no último balanço divulgado.