A França superou nesta terça-feira a marca de 15 mil mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, além de 100 mil infecções, de acordo com dados divulgados pelas autoridades locais.

Com os 541 óbitos registrados hoje, o total passou a ser de 15.729, sendo 10.129 ocorridos em hospitais e pouco mais de 5,6 mil em asilos e centros de reabilitação.

Já os casos passaram a ser 103.573, com os 5.497 contabilizados a mais do que no boletim da véspera.

Até o momento, 28.805 pacientes receberam alta e são considerados curados da Covid-19. Já 32.292 pacientes estão internados em hospitais locais, com 6.730 deles em unidades de terapia intensiva, 91 a menos do que ontem.

Ontem, o presidente da França, Emmanuel Macron, prolongou até 11 de maio a decretação de confinamento da população. Além disso, já adiantou que não serão autorizados eventos públicos até, pelo menos, o meio de julho.