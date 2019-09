Segundo pesquisa realizada na última sexta-feira, 30% dos franceses consideram Chirac o melhor presidente da história do país. EFE/EPA/IAN LANGSDON

Milhares de pessoas foram neste domingo à catedral de São Luís dos Inválidos, em Paris, para se despedir do ex-presidente da França Jacques Chirac, que morreu na última quinta-feira aos 86 anos.

O corpo do ex-presidente, que estava sendo velado no Palácio do Eliseu, sede da presidência da França, foi levado para a igreja na manhã de hoje. Depois de uma celebração religiosa feita a pedido da família, o público foi liberado para prestar uma última homenagem a Chirac, que presidiu a França entre 1995 e 2007.