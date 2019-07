O presidente do Haiti, Jovenel Moise, designou esta segunda-feira Fritz William Michel como novo primeiro-ministro, poucas horas depois da renúncia do antecessor, Jean-Michel Lapin.

"Para fazer frente às urgências atuais e após a renúncia do senhor Lapin, designei, em consulta com os presidentes do Senado e a Câmera dos Deputados, o cidadão Fritz William Michel como primeiro-ministro, à espera da ratificação de sua nomeação", anunciou Moise no Twitter.