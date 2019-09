O furacão Dorian, de categoria 5, a máxima da escala Saffir-Simpson, continua a avançar lentamente pelo norte do arquipélago das Bahamas, onde causou a morte de uma criança de sete anos.

O fenômeno meteorológico avança pela ilha de Grand Bahama, após arrasar com as Ilhas Ábaco, no nordeste, onde centenas de casas estão submersas e cabos elétricos foram rompidos, árvores despedaçadas e comunicações cortadas.