A Organização Meteorológica Mundial (OMM) lançou alerta nesta terça-feira que a fumaça causada pelos incêndios na Austrália, foi detectada na América do Sul e pode dar a volta ao mundo, de acordo com as condições atuais.

"Satélites da Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos mostram que a fumaça, visível já no Chile e na Argentina, está no caminho para circunavegar o planeta", disse a porta-voz da OMM, Clare Nullis, em entrevista coletiva concedida em Genebra, na Suíça.