O furacão Lorena, de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5, tocou terra nesta sexta-feira no estado de Baja Califórnia Sur, no México, provocando fortes chuvas e gerando preocupação entre a população

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional do México, o furacão traz consigo rajadas de vento de até 165 km/h. O órgão também registrou ressacas no litoral do estado. As ondas chegam a até cinco metros.