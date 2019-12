O atacante do Flamengo Gabriel Barbosa, conhecido como "Gabigol", levanta o troféu depois de ganhar o Brasileirão em novembro. EFE/Arquivo

O atacante Gabigol, do Flamengo, foi escolhido em votação realizada pelo jornal uruguaio "El País" como o Rei da América em 2019, em premiação que aponta o melhor jogador do ano e que teve no pódio o também atacante Bruno Henrique, em segundo, e o meia Giorgian de Arrascaeta, em terceiro.

Campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Taça Libertadores, o camisa 9 rubro-negro recebeu 168 votos dos 372 possíveis, o que representa 45% da preferência dos jornalistas de todo o continente, que participaram como eleitores da tradicional premiação.