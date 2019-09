O líder da coalizão Azul e Branco, Benny Gantz, acusou neste domingo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, do Likud, de tentar forçar a convocação da terceira eleição do ano no país após o fracasso das negociações para a formação de um novo governo.

"O Likud insiste no bloco de 55 membros (com os aliados ultraortodoxos) e em lançar slogans com o único objetivo de gerar apoio para arrastar Israel para outra eleição", criticou Gantz sobre as condições impostas por Netanyahu nas negociações.