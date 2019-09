O líder da coalizão Azul e Branco, Benny Gantz, comemorou os resultados das pesquisas de boca de urna para as eleições realizadas em Israel nesta terça-feira e, apesar de adotar um tom cauteloso, afirmou que seu principal adversário, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não conseguirá formar governo e seguir no comando do país.

"Estou contente de estar aqui nesta noite. Do jeito que as coisas estão neste momento, parece que cumprimos nossa missão. (...) Com os resultados de agora, Netanyahu não pode formar um governo. E nós, sim, poderíamos", afirmou Gantz, antes de pedir ao público reunido na sede da coalizão que aguarde o resultado oficial do pleito.