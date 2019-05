O argentino Ricardo Gareca, técnico da seleção do Peru e ex-comandante do Palmeiras, cobrou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que o futebol da América do Sul deixe de se menosprezar diante do que é praticado na Europa.

"O que acontece no futebol sul-americano para nos desmerecermos tanto? Qual o problema? Acho que há coisas para recuperar", questionou o treinador em entrevista coletiva após anunciar a lista dos 23 convocados para defender a 'Blanqirroja' na Copa América.