O ex-juiz da Audiência Nacional da Espanha Baltasar Garzón comemorou nesta terça-feira a decisão do Tribunal Supremo do país, de aprovar o plano do governo de exumar e transferir os restos do ditador Francisco Franco para um cemitério próximo a Madri, contra os desejos da família.

"Poderia dizer outra coisa, mas estou feliz. Acjo que é uma vitória que foram enganadas pelas próprias instituições durante décadas", disse o antigo magistrado, em entrevista à Agência Efe concedida em São Paulo.