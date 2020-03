As autoridades de Nova York alertaram nesta segunda-feira que o "tsunami" do novo coronavírus está chegando e que a região ainda passará por "semanas mais difíceis", coincidindo com a chegada ao porto do navio-hospital USNS Comfort, das Forças Armadas, que tem o objetivo de aliviar a pressão sobre os hospitais da cidade.

"O tsunami está chegando. Sabemos que é hora de reunir suprimentos e fazer os preparativos porque ontem era tarde demais", disse o governador do estado, Andrew Cuomo, em entrevista ao canal "MSNBC".