Os casos confirmados na Flórida superaram nesta sexta-feira a barreira dos 30 mil. O estado tem mais de 1 mil vítimas do vírus SARS-CoV-2. EFE/Ana Mengotti

O governador da Flórida, nos Estados Unidos, Ron DeSantis, declarou sexta-feira que não fixou uma data para a reabertura do estado e garantiu que sua intenção é que a saída da quarentena seja feita com método e segurança e mantendo a prioridade de proteger as pessoas mais vulneráveis, especialmente os idosos.

O grupo de trabalho encarregado de desenvolver recomendações de curto prazo para reavivar a economia da Flórida completou sua tarefa nesta sexta, e DeSantis disse que irá estudá-las neste fim de semana.