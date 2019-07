O governo da Alemanha descartou nesta segunda-feira o envio de tropas de terra à Síria no marco da luta internacional contra a organização terrorista Estado Islâmico, como tinham solicitado os Estados Unidos.

Segundo o porta-voz do governo, Steffen Seibert, a Alemanha continuará colaborando com a coalizão contra o EI com os mesmos recursos que até agora, ou seja aviões de exploração, um avião-tanque e instrutores militares no Iraque.