O governo da Alemanha afirmou nesta sexta-feira que a chanceler Angela Merkel está bem de saúde e capacitada para cumprir todas suas obrigações, depois que ontem foi flagrada pela segunda vez em poucos dias com tremores pelo corpo.

As imagens divulgadas de Osaka, no Japão, onde Merkel participa da Cúpula do G20, "mostram uma chanceler totalmente ativa e saudável que cumpre com seu trabalho e com todos os encontros agendados", declarou em sua entrevista coletiva diária a porta-voz adjunta do governo, Martina Fietz.