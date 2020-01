O novo governo da Argentina ordenou nesta quinta-feira a emissão de Bilhetes do Tesouro por mais de US$ 1,3 bilhão, que serão subscritos pelo Banco Central, a um prazo de dez anos, e que serão usados para pagar a dívida pública do país, imerso em grave crise econômica.

A medida foi formalizada através de uma resolução do Ministério da Fazenda e Finanças Públicas publicada hoje no Diário Oficial.