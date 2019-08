O governo britânico rejeitou nesta terça-feira que o gabinete de Boris Johnson não esteja disposto a negociar um acordo do brexit e que deseja que as conversas não tenham sucesso para provocar uma saída da União Europeia (UE) sem acordo, como especularam alguns líderes europeus.

Um porta-voz do Executivo ressaltou que o primeiro-ministro, Boris Johnson, quer "se reunir" com os dirigentes do bloco comunitário para "negociar um novo acordo".