O governo do Reino Unido afirmou, nesta quarta-feira, estar "decepcionado" com a decisão da Justiça escocesa, que hoje declarou "ilegal" a suspensão temporária do Parlamento, e anunciou que a recorrerá da decisão na Suprema Corte.

Após tomar conhecimento da decisão do Tribunal de Apelação da Escócia, onde opinou que o fechamento do Parlamento viola a lei, um porta-voz do Governo de Boris Johnson anunciou que recorrerá no Supremo Tribunal, a máxima instância judicial britânica.