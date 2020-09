O porta-voz o governo da Alemanha, Stefen Seibert, afirmou nesta quarta-feira que o líder opositor russo, Alexei Navalny, foi envenenado por uma substância utilizada para a produção de armas químicas pertencente ao grupo do agente tóxico Novichok.

As informações, segundo o integrante do governo liderado pela chanceler Angela Merkel, são baseadas nos exames realizados pelo Hospital Universitário La Charité, em Berlim, para onde o político foi transferido no último dia 22.