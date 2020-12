O governo da Suécia anunciou nesta segunda-feira o envio de um projeto de lei para o Conselho Legislativo do país, que permitiria o fechamento de estabelecimentos comerciais, a suspensão do transporte coletivo e a paralisação das atividades culturais.

As medidas, caso aprovadas pelos parlamentares, entrariam em vigor a partir do dia 10 de janeiro, de acordo com a nova legislação temporária motivada pela pandemia, que será aprovada em caráter de urgência já no início de 2021.