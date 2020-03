De acordo com os últimos dados da secretaria de saúde paulista, o total de casos registrados até a atualização mais recente é de 152. EFE/Sebastião Moreira

O governo do estado de São Paulo confirmou nesta terça-feira, por meio de comunicado, ter registrado o primeiro caso no Brasil de morte provocada pelo novo coronavírus.

Não foram divulgados de maneira oficial detalhes sobre o paciente que não resistiu à infecção, como idade, local da internação e nem mesmo como aconteceu a contaminação pelo vírus que provoca a doença respiratória Covid-19.

As informações sobre a primeira morte no Brasil serão dadas em uma entrevista coletiva que acontecerá hoje, às 13h (de Brasília) segundo apontou o governo do estado de São Paulo.

De acordo com os últimos dados da secretaria de saúde paulista, o total de casos registrados até a atualização mais recente é de 152. Segundo balanço tornado público ontem pelo Ministério da Saúde, ao todo, são 234 infectados no país.

No domingo, o governador João Doria anunciou uma série de medidas. Entre elas, ficou definido que, a partir de hoje, todos os funcionários públicos estaduais com mais de 60 anos, excetuando os que trabalham nas áreas de segurança pública e saúde, deveriam trabalhar de casa.

A outra medida é o fechamento, também a partir desta terça-feira, de museus, bibliotecas, teatros e centros culturais do estado por até 30 dias.