O Governo da Área Metropolitana de Tóquio agradeceu nesta quinta-feira ao Comitê Olímpico Internacional (COI) pela confiança demonstrada em seus esforços para lidar com o surto do novo coronavírus e reafirmou sua disposição de cooperar com a entidade para que a epidemia não afete os Jogos Olímpicos.

"Continuaremos trabalhando em total colaboração com o COI, o comitê organizador e o governo nacional para garantir a organização de Jogos seguros e confiáveis", afirmou a governadora de Tóquio, Yuriko Koike.