Santiago do Chile

EFE Santiago do Chile 7 mai 2020

O ministro da Saúde do Chile, Jaime Mañalich. EFE/Arquivo

O ministro da Saúde do Chile, Jaime Mañalich, anunciou nesta quarta-feira que vários do bairros de Santiago terão que voltar ao regime de confinamento, diante do preocupante aumento nos números de casos na capital, que concentra 85% das infecções pelo novo coronavírus.

"Temos que olhar para a região metropolitana com muito cuidado. Está se transmitindo a doença até comunas de maior risco, pela concentração de pessoas, poder econômico delas e o tipo de moradias", disse o integrante do governo, em referência às áreas mais pobres da cidade.