O último grande registro de queimada foi na véspera do Natal, na cidade portuária de Valparaíso, onde as chamas consumiram 150 hectares, mas não deixaram vítimas. EFE/Leandro Torchio

O governo do Chile divulgou nesta segunda-feira que 16,1 mil hectares de florestas foram queimadas apenas durante este verão, o que representa aumento de 245% com relação ao mesmo período do ano passado.

"Há sérias suspeitas de que temos o dobro de intencionalidade, do que tivemos no restante dos anos", afirmou o ministro da Agricultura, Antonio Walker, em entrevista coletiva.