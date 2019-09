O ministro da Informação do Iêmen, Moammar al-Eryani, acusou neste domingo o Irã de estar por trás do ataque cometido no sábado contra duas refinarias da companhia de petróleo saudita Aramco, e afirmou que tudo indica que a ofensiva não pode ter sido originada no território controlado pelos houthis iemenitas, que assumiram a autoria do fato.

"Os braços iranianos na região passam da realização de um ato e apoio logístico a reivindicar a sua responsabilidade sobre o ataque. Os houthis reivindicaram a responsabilidade para desviar os olhares para longe do regime de Teerã", opinou Eryani no Twitter.