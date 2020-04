O governo do Irã admitiu nesta sexta-feira que o país irá duplicar o número de testes de diagnósticos para o novo coronavírus, o que pode gerar um aumento no número de casos, para muito além dos 53.183 registrados atualmente.

"A situação mudará enormemente nos próximos dias. Devido os avanços na nossa capacidade de diagnóstico, conseguimos identificar mais casos de Covid-19 no país", explicou o ministro da Saúde, Said Namaki, em entrevista coletiva.

No balanço divulgado hoje, foram acrescidos 2.715 casos de infecção, além de 134 mortes, esse último número, que eleva o total de óbitos no Irã para 3.294. Além disso, a quantidade de curados após terem contraído a Covid-19 já superou os 18 mil.

O ritmo do aumento diário de novos casos, segundo o governo, se mantém estável, girando em torno de 6%.

Alireza Beglarí, diretor do Instituto Pasteur, centro de referência para doenças infecciosas, foi o responsável pelo anúncio de hoje, de que o número de testes de diagnóstico será dobrado, em conformidade com as recomendações feitas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O especialista apontou que que, atualmente, 90 laboratórios trabalham com o Ministério da Saúde e que existe capacidade de aumentar os exames de 10 mil para 20 mil por dia.

Além disso, várias empresas iranianas estão desenvolvendo testes de diagnóstico e receberam permissão das autoridades para começar a produção.