O governo do Líbano está "empurrando" os refugiados sírios para fora do país com medidas como o desmantelamento dos assentamentos irregulares e uma nova legislação para combater o trabalho ilegal dos estrangeiros, denunciou nesta quinta-feira a organização humanitária global Ação contra a Fome.

Em entrevista coletiva em Madri, a organização afirmou que o Alto Comitê de Defesa libanês desmantelou cerca de metade das 2,5 mil construções onde viviam centenas de famílias sírias em Arsal, no leste do país, com o argumento de que não têm permissões de edificação.