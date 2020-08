O presidente do Líbano, Michel Aoun, anunciou nesta quarta-feira a prorrogação do estado de emergência no país até o fim deste ano, para tentar conter a prorrogação do novo coronavírus, depois de um aumento no número de casos ocorrido desde 4 de agosto, quando aconteceu explosão no porto de Beirute.

Após reunião entre o Conselho Supremo de Defesa, foi definida a extensão da medida até 31 de dezembro, o que representa uma "mobilização geral" do governo para a implementação de medidas e procedimentos impostos pelo Ministério do Interior contra o patógeno que provoca a Covid-19, segundo explicou o chefe de Estado.