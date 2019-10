19 out 2019

EFE Barcelona 19 out 2019

Agentes da Polícia Nacional dispersaram centenas de manifestantes na praça de Urquinaona, no centro de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

O governo espanhol denunciou neste sábado a "extrema" violência dos protestos que aconteceram nos últimos cinco dias na região autônoma da Catalunha, principalmente em Barcelona, com centenas de feridos.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, lamentou em entrevista coletiva concedida em Barcelona a "virulência extrema" e o "vandalismo indiscriminado e coordenado" dos radicais violentos, especialmente na última noite, quando um policial ficou gravemente ferido.

O ministro viajou a Barcelona neste sábado para se reunir com o ministro do Interior da Catalunha, Miquel Buch, e visitar policiais feridos durante os cinco dias de distúrbios ocasionados pelos protestos.

As manifestações que tomaram as ruas catalãs expressam repúdio à sentença imposta pelo Tribunal Supremo a nove líderes independentistas catalães por participação na tentativa de separação em 2017.

Os piores distúrbios foram os da noite de sexta-feira, que terminaram com 182 feridos em toda a região, 152 deles em Barcelona. "Isto não pode continuar assim. Barcelona não merece isto", expressou a prefeita da capital catalã, Ada Colau.

O presidente do governo regional catalão, o independentista Quim Torra, pediu neste sábado ao presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, a definição de uma data para uma reunião que busque "uma solução política", em referência à tradicional demanda do lado independentista de um referendo de autodeterminação.

Torra também pediu calma e desejou que os protestos sejam pacíficos. "A violência nunca será a nossa bandeira", garantiu o governante catalão.

Marlaska criticou Torra e outros integrantes do governo catalão pela frieza diante da violência.

"Ninguém entende como eles fazem declarações, mas não condenam a violência e não se solidarizam com os agentes", argumentou, ao se referir também aos membros da polícia regional da Catalunha feridos.