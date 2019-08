O Governo do Iêmen reconhecido internacionalmente responsabilizou nesta quarta-feira os Emirados Árabes Unidos (EAU) pelas consequências do golpe de estado cometido no sábado contra suas instituições oficiais em Áden, sede provisória do Executivo iemenita, pelo apoio aos separatistas que o perpetraram.

"O Executivo iemenita responsabiliza o Conselho Transitório Sulista e os EAU pelas repercussões deste golpe contra o Governo legítimo na capital temporária de Áden", disse o Ministério de Relações Exteriores iemenita em comunicado.