O Presidente do Peru, Martin Vizcarra, anunciou nesta quarta-feira que a quarentena imposta para combate ao novo coronavírus será prolongada até o dia 26 deste mês, depois que foram registrados 1.388 novos casos no país de ontem para hoje, elevando o total a 4.342.

"O estado de emergência emitido em meados de março prolonga-se até domingo, 26 de abril, e com isso garantiremos que o esforço que todos os peruanos estão fazendo pode ser mantido e sustentado no futuro", declarou Vizcarra em um pronunciamento no Palácio do Governo.

A quarentena, com imobilização nacional e toque de recolher, tinha sido previamente prolongada e deveria terminar no próximo domingo, dia em que as autoridades acreditam que a curva de contágio estará próxima do pico em território peruano.

Ainda segundo boletim emitido hoje pelo Ministério da Saúde, houve 14 novas mortes por Covid-19, e com isso a doença já fez 121 vítimas no Peru. Do número total de infectados, 512 estão hospitalizados, dos quais 113 precisaram ser levados a unidades de terapia intensiva com a ajuda de ventilação mecânica.