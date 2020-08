Cerca de 85% dos quase 20 mil mortos com Covid-19 no Peru eram obesos, 43% eram diabéticos e 27%, hipertensos, segundo informou nesta segunda-feira o Ministério da Saúde do país.

Essas três doenças crônicas aumentam a gravidade da Covid-19 e colocam em risco a vida do paciente infectado pelo coronavírus SARS-CoV-2.