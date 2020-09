O governo regional de Berlim impôs o uso de máscara nas manifestações de mais de 100 pessoas após incidentes ocorridos no último sábado, o que levou grupos de extrema direita a se aglomerarem em frente ao Palácio do Reichstag, o parlamento federal do país.

As autoridades da capital e da cidade-estado reforçarão, assim, as medidas contra a pandemia, inclusive tornando obrigatório que bares e restaurantes mantenham um registro ou lista de seus clientes, com números de telefone de contato e tempo gasto no local. Uma série de medidas de higiene também terá que ser seguida em festas particulares para mais de 50 pessoas, publicou o jornal alemão "Der Tagespiegel".